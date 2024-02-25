25 февраля 2024, 00:14
Шойгу пообещал российским военным дроны, управляемые искусственным интеллектом
Шойгу: военным в зоне СВО отправят дроны, управляемые искусственным интеллектом
Российские военные получат дроны, которыми можно управлять с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его слова передали в Telegram-канале ведомства.
Министр Минобороны проинспектировал российскую группировку войск «Центр» в зоне спецоперации, там он слушал доклады командующего и офицеров штаба.
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«Глава российского военного ведомства отметил роль беспилотников в ходе проведения спецоперации и добавил, что в войска спланирована поставка беспилотников, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта, что повысит эффективность их применения», — сказано в публикации.
По словам Шойгу, такие технологии станут серьезным оружием.
Ранее стало известно, что ВС России применили в зоне СВО новейшую высокоточную авиаракету «Гром-1». Она поразила цели в занятой украинскими военными части Херсонской области. «Гром-1» разработали для новейших истребителей Су-57, но применять ее также можно на Су-34, Су-35 и Су-30.
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