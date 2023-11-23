Мир 23 ноября 2023, 15:16 Шойгу оценил уровень системы безопасности ОДКБ Шойгу назвал очень высоким уровень готовности системы безопасности ОДКБ Пресс-служба Минобороны

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Готовность системы безопасности Организации Договора коллективной безопасности является очень высокой, в ходе совместных учений ее периодически укрепляют. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, постоянно идет укрепление общей системы противовоздушной обороны с учетом опыта специальной операции на Украине.

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«Достаточно высокая готовность. Тем более периодически мы ее проверяем, на разных полигонах проводим учения, в разных странах. Поэтому она высокая», — сказал он.

Шойгу отметил, что в ОДКБ делают все необходимое, чтобы общая система обороны постоянно усиливалась.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все страны — участницы ОДКБ не приемлют терроризм во всех его формах в любых точках планеты.

МИД Белоруссии заявлял, что главной задачей ОДКБ является сохранение солидарности всех членов организации.