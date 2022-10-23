Шойгу обсудил возможные украинские провокации с министром обороны Британии | 360°

Мир 23 октября 2022, 17:47 Шойгу обсудил возможные украинские провокации с министром обороны Британии Министр обороны Шойгу обсудил возможные провокации Украины с британским коллегой Уоллесом

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Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил ситуацию на Украине с британским коллегой Беном Уоллесом. Об этом сообщило российское оборонное ведомство в Telegram-канале.

Телефонные переговоры состоялись сегодня.

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«Генерал армии Сергей Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением „грязной бомбы“», — говорится в сообщении.

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Ранее в этот же день стало известно, что глава российского Минобороны провел переговоры на эту же тему с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

СМИ со ссылкой на собственные источники рассказали, что Украина планирует подорвать на своей территории «грязную бомбу» либо маломощный ядерный боеприпас и обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. Сообщалось также, что украинская сторона уже приступила к реализации плана, якобы разработка «грязной бомбы» уже завершается. Провокацию задумали под руководством кураторов с Запада.