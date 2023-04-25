Мир 25 апреля 2023, 15:15 Шойгу обсудил вопросы безопасности с министрами обороны трех стран Минобороны: Шойгу провел переговоры с главами военных ведомств Ирана, Сирии и Турции Пресс-служба Минобороны

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Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил вопросы региональной безопасности с прибывшими в Москву главами военных ведомств Ирана, Сирии и Турции Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«В ходе встреч обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также различные аспекты обеспечения глобальной и региональной безопасности», — уточнили в ведомстве.

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Темой встречи стало укрепление безопасности в Сирии и нормализации сирийско-турецких отношений. Кроме того, главы военных ведомств обсудили вопросы противодействия всем терроризму.

По итогам четырехсторонних переговоров стороны подтвердили стремление к сохранению территориальной целостности Сирии и констатировали необходимость скорейшего возвращения в страну беженцев.

В середине апреля министры обороны России и Китая обсудили вопросы военного сотрудничества, сообщило издание Nation News.