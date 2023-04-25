25 апреля 2023, 15:15
Шойгу обсудил вопросы безопасности с министрами обороны трех стран
Минобороны: Шойгу провел переговоры с главами военных ведомств Ирана, Сирии и Турции
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил вопросы региональной безопасности с прибывшими в Москву главами военных ведомств Ирана, Сирии и Турции Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«В ходе встреч обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также различные аспекты обеспечения глобальной и региональной безопасности», — уточнили в ведомстве.
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Темой встречи стало укрепление безопасности в Сирии и нормализации сирийско-турецких отношений. Кроме того, главы военных ведомств обсудили вопросы противодействия всем терроризму.
По итогам четырехсторонних переговоров стороны подтвердили стремление к сохранению территориальной целостности Сирии и констатировали необходимость скорейшего возвращения в страну беженцев.
В середине апреля министры обороны России и Китая обсудили вопросы военного сотрудничества, сообщило издание Nation News.
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