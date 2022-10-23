Шойгу обсудил Украину с министром обороны Франции | 360°

Мир 23 октября 2022, 21:00 Шойгу обсудил Украину с министром обороны Франции Министр обороны России Шойгу и его коллега из Франции Лекорню обсудили Украину РИА "Новости"

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Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром французского оборонного ведомства Себастьяном Лекорню. Об этом сообщило отечественное Министерство обороны в своем Telegram-канале.

«Обсуждена ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации», — говорится в сообщении.

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Также Шойгу выразил коллеге озабоченности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».

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Ранее сообщилось, что Украина готовит провокацию на территории своей страны — они хотят подорвать «грязную бомбу» или маломощный ядерный боеприпас. Тем самым они хотят обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на Украине.

Экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что поддержка Украины повысила риски начала ядерной войны. По его словам, президент Джо Байден совершил стратегическую ошибку, заявив о бессрочной поддержке Украины.