Шойгу обсудил Украину с министром обороны Франции | 360°

23 октября 2022, 21:00
Шойгу обсудил Украину с министром обороны Франции
Министр обороны России Шойгу и его коллега из Франции Лекорню обсудили Украину
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром французского оборонного ведомства Себастьяном Лекорню. Об этом сообщило отечественное Министерство обороны в своем Telegram-канале.
«Обсуждена ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации», — говорится в сообщении.
Реклама
Также Шойгу выразил коллеге озабоченности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Реклама
Ранее сообщилось, что Украина готовит провокацию на территории своей страны — они хотят подорвать «грязную бомбу» или маломощный ядерный боеприпас. Тем самым они хотят обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на Украине.
Экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что поддержка Украины повысила риски начала ядерной войны. По его словам, президент Джо Байден совершил стратегическую ошибку, заявив о бессрочной поддержке Украины.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Украина
Франция
Реклама
Реклама