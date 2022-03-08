Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны Турции

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегой из Турецкой Республики Хулуси Акаром. Об этом сообщили на сайте Минобороны РФ.

«В ходе переговоров обсуждалась ситуация на Украине, а также другие актуальные вопросы сотрудничества двух стран по линии военных ведомств», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что переговоры инициировала турецкая сторона.

Ранее, 6 марта, президент РФ Владимир Путин провел переговоры с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Путин информировал Эрдогана о ходе выполнения специальной операции по денацификации Украины, объяснив поставленные перед российскими войсками цели и задачи. Российский лидер подчеркнул, что ВС наносят удары исключительно по военной инфраструктуре Украины. Также Путин подтвердил готовность российской стороны к диалогу с нынешними властями Украины и западными странами в целях урегулирования конфликта, написал RТ. Он отметил бесперспективность попыток затянуть этот процесс для перегруппировки украинских войск.

Третий раунд переговоров России и Украины состоялся в Беловежской Пуще 7 марта. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что стороны смогли добиться позитивных сдвигов по вопросу логистики гуманитарных коридоров. В то же время этот раунд не принес результатов, которые могли бы позволить существенно улучшить общую ситуацию. Подоляк пообещал продолжить консультации по ключевым вопросам.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией продолжатся до тех пор, пока не будут достигнуты результаты в урегулировании ситуации на Украине.