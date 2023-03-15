Мир 15 марта 2023, 17:50 Шойгу обсудил с главой Минобороны Сирии дальнейшую борьбу с терроризмом Шойгу: в Сирии еще многое предстоит сделать для освобождения от терроризма РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Сирии уже проделали огромную работу по освобождению страны от международного терроризма, но в этом направлении еще многое предстоит сделать, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом. Встреча прошла в Москве, сообщило РИА «Новости».

На повестку вынесли ситуацию в Сирии, а также ряд актуальных вопросов двустороннего военного и военно-технического сотрудничества России и САР.

Реклама

Шойгу и Аббас подчеркнули важность продолжения тесного взаимодействия, главной целью которого является поддержание стабильности в арабской республике.

Реклама

«Мы за последние годы прошли с вами огромный путь <…> в части освобождения территории Сирии от международного терроризма. Впереди еще, конечно, много работы, но при этом большая часть этой работы сделана», — подчеркнул глава Минобороны России.

Аббас выразил надежду на продолжение сотрудничества в этом направлении.