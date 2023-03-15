15 марта 2023, 17:50
Шойгу обсудил с главой Минобороны Сирии дальнейшую борьбу с терроризмом
Шойгу: в Сирии еще многое предстоит сделать для освобождения от терроризма
В Сирии уже проделали огромную работу по освобождению страны от международного терроризма, но в этом направлении еще многое предстоит сделать, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом. Встреча прошла в Москве, сообщило РИА «Новости».
На повестку вынесли ситуацию в Сирии, а также ряд актуальных вопросов двустороннего военного и военно-технического сотрудничества России и САР.
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Шойгу и Аббас подчеркнули важность продолжения тесного взаимодействия, главной целью которого является поддержание стабильности в арабской республике.
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«Мы за последние годы прошли с вами огромный путь <…> в части освобождения территории Сирии от международного терроризма. Впереди еще, конечно, много работы, но при этом большая часть этой работы сделана», — подчеркнул глава Минобороны России.
Аббас выразил надежду на продолжение сотрудничества в этом направлении.
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