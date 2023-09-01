Важное 01 сентября 2023, 17:24 Шойгу назвал условие возвращения зерновой сделки Шойгу рассказал о попытках России сохранить зерновую сделку РИА «Новости»

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Россия приложила максимальное количество усилий для сохранения зерновой сделки и готова ее возобновить при выполнении своих условий. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что вины России в приостановке действия черноморской инициативы нет.

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«Мы можем сказать только одно: если выполнить все то, что было обещано России, то сделка будет продлена. Но оказалось, что это сделать сложнее, чем выстраивать новые коридоры, новые наземные маршруты» — привела слова Шойгу пресс-служба Минобороны.

Министр добавил, что Россия намерена продолжить стратегическое партнерство с Турцией по ситуации в Сирии. Шойгу отметил, что речь также идет о налаживании отношений между Анкарой и Дамаском с подключением к этому проекту представителей Ирана.

«Это первые в истории Турции и Сирии, да и России, встречи, когда руководители военных ведомств, руководители разведок собираются для того, чтобы решить очень практические, очень земные и гуманитарные вопросы», — добавил Шойгу.

Министр иностранных дел Турции отметил, что за много лет совместной работы с Сергеем Шойгу отношения между двумя странами удалось вывести на новый уровень, а в решении самых важных и критических вопросов государства неоднократно показывали политическую зрелость.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Турции назвал зерновую сделку одной из тем предстоящей встречи президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры пройдут в Сочи, в понедельник, 4 сентября.