Шойгу назвал срок окончания спецоперации на Украине

Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Российская армия не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей, добавил он.

По словам министра, украинская сторона при столкновениях не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. При этом Россия наносит удары в ходе операции только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием.

«Минобороны РФ проведет в августе 2022 года в дни работы „Армии-2022" Первый Международный антифашистский конгресс», — также рассказал Шойгу.

Участникам специальной военной операции на Украине, в ЛНР и ДНР предложили предоставлять статус ветерана боевых действий. С такой инициативой ранее выступило Минобороны России.