Шойгу назвал пребывание США в Сирии нарушением международного права

Пребывание США в Сирии противоречит нормам международного права. На американских базах готовятся террористы. Об этом в беседе с министром обороны Турции Хулуси Акаром заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, написало РИА «Новости».

«Длительное пребывание американских военных в Сирии нарушает международные нормы, на их базах готовят террористов», — заявил он.

Также Шойгу отметил незаконность односторонних санкционных ограничений США против официального правительства Сирии.

«Нам необходимо стремиться поддерживать режим прекращения огня в Сирии», — добавил он.

Помимо этого, глава Минобороны РФ отметил, что российские власти решительно не поддерживают превращение Ирака в зону боевой конфронтации.

Ранее Шойгу прибыл в Стамбул для подписания документов о содействии вывозу украинского зерна и снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт, писал «Царьград».