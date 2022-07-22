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    22 июля 2022, 16:28

    Шойгу назвал пребывание США в Сирии нарушением международного права

    Министр обороны РФ Шойгу назвал пребывание США в Сирии нарушением международного права

    Максим Зинкин

    Пребывание США в Сирии противоречит нормам международного права. На американских базах готовятся террористы. Об этом в беседе с министром обороны Турции Хулуси Акаром заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, написало РИА «Новости».

    «Длительное пребывание американских военных в Сирии нарушает международные нормы, на их базах готовят террористов», — заявил он.

    Также Шойгу отметил незаконность односторонних санкционных ограничений США против официального правительства Сирии.

    «Нам необходимо стремиться поддерживать режим прекращения огня в Сирии», — добавил он.

    Помимо этого, глава Минобороны РФ отметил, что российские власти решительно не поддерживают превращение Ирака в зону боевой конфронтации.

    Ранее Шойгу прибыл в Стамбул для подписания документов о содействии вывозу украинского зерна и снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт, писал «Царьград».