Шойгу назвал последствия размещения ударных вооружений в Швеции и Финляндии

Размещение ударных вооружений в Швеции и Финляндии повлечет за собой пересмотр подходов Российской Федерации к обороне собственной территории. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник на Московской конференции по международной безопасности, написал ТАСС.

«Размещение ударных вооружений в Швеции и Финляндии повлечет пересмотр подходов к обороне территории России и изменит условия безопасности в Балтийском регионе и Арктике», — заявил он.

Министр подчеркнул, что отдельные положения на этот счет уже закреплены в обновленной Морской доктрине, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным 31 июля.

«Работа на этом направлении, несомненно, продолжится», — сказал он.

Помимо этого, Шойгу назвал ложным утверждение, что поводом для вступления Швеции и Финляндии в НАТО стала спецоперация РФ на Украине. По его словам, северные страны сближаются с альянсом уже не первый год.

Ранее глава оборонного ведомства заявил, что спецоперация стала началом конца одностороннего мира, в котором доминируют США и союзники.