Важное 13 марта 2023, 17:43 Шойгу назвал отношения России и Китая опорой для глобальной стабильности в мире Шойгу: отношения России и Китая стали несущей опорой глобальной стабильности РИА «Новости»

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Отношения России и Китая стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях напряженной геополитической ситуации в мире. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в обращении к генерал-полковнику Чжан Юсю, вновь занявшему пост заместителя председателя Центрального военного совета КНР, сообщил ТАСС.

По мнению Шойгу, партнерство России и Китая вышло на беспрецедентно высокий уровень.

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Всекитайское собрание народных представителей КНР 11 марта утвердило назначение генерала Чжан Юся заместителем председателя Центрального военного совета страны. Его кандидатуру на этот пост выдвинул лидер Китая Си Цзиньпин. Это уже второй срок для Чжан Юся. Генералу 72 года.

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Центральный военный совет КНР занимается руководством всеми вооруженными силами страны — Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и Народной вооруженной полицией. Орган учредили в декабре 1982 года.