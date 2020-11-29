Шойгу назвал нападками школьницы призыв Германии говорить с Россией «с позиции силы»

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала говорить с Россией «с позиции силы». В свою очередь, российский министр обороны Сергей Шойгу сравнил такое заявление с нападками школьницы.

«Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой», — цитирует «Интерфакс» Шойгу.

Министр добавил, что Германии как минимум еще 100 лет придется отмаливать то, что сделали их предки. Кроме того, он напомнил слова бывшей главы Минобороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая также призывала говорить с Россией с позиции силы. Шойгу посоветовал ей спросить у дедушки, «каково это — разговаривать с нами с позиции силы».

Ранее высказывание главы оборонного ведомства Германии прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что Берлин не может говорить ни о какой позиции силы, так как страна является зависимой от других в сфере безопасности.