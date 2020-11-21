Шойгу и Пашинян обсудили Карабах на встрече в Ереване

Шойгу заявил, что Россия намерена сделать все, чтобы не допустить дальнейшего кровопролития в регионе.

Пашинян подчеркнул, что Армения чувствовала поддержку со стороны России во время войны. Кроме того, он выразил надежду на развитие дальнейшего сотрудничества между странами.

Политолог Сергей Марков объяснил, зачем в Карабах отправили российских миротворцев. По его словам, миротворцы будут находиться в Карабахе пять лет. Если возникнут какие-то проблемы, то сроки автоматически будут продлевать на пять лет. Марков добавил, что в регионе будут находиться почти две тысячи российских военнослужащих.

Эксперт высказал свою точку зрения и насчет того, что Россия ожидает от своей миротворческой миссии.

«Наше главное ожидание от пребывания в Нагорном Карабахе следующее: там будет мир. Они выйдут на более серьезные договоренности, которые, по всей видимости, будут означать, что Нагорный Карабах будет в составе Азербайджана с какой-то степенью автономности, жизнь армян там будет полностью гарантирована», — пояснил он.