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    21 ноября 2020, 10:41

    Шойгу и Пашинян обсудили Карабах на встрече в Ереване

    Дарья Морозова

    Министр обороны России Сергей Шойгу и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели в Ереване встречу, на которой обсудили сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил ТАСС.

    Шойгу заявил, что Россия намерена сделать все, чтобы не допустить дальнейшего кровопролития в регионе.

    Пашинян подчеркнул, что Армения чувствовала поддержку со стороны России во время войны. Кроме того, он выразил надежду на развитие дальнейшего сотрудничества между странами.

    Политолог Сергей Марков объяснил, зачем в Карабах отправили российских миротворцев. По его словам, миротворцы будут находиться в Карабахе пять лет. Если возникнут какие-то проблемы, то сроки автоматически будут продлевать на пять лет. Марков добавил, что в регионе будут находиться почти две тысячи российских военнослужащих.

    Эксперт высказал свою точку зрения и насчет того, что Россия ожидает от своей миротворческой миссии.

    «Наше главное ожидание от пребывания в Нагорном Карабахе следующее: там будет мир. Они выйдут на более серьезные договоренности, которые, по всей видимости, будут означать, что Нагорный Карабах будет в составе Азербайджана с какой-то степенью автономности, жизнь армян там будет полностью гарантирована», — пояснил он.