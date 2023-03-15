Мир 15 марта 2023, 23:03 Шойгу и Остин уделили основное внимание на переговорах ситуации с американским БПЛА Минобороны: Шойгу и Остин обменялись мнениями по ситуации с американским беспилотником РИА «Новости»

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В ходе переговоров глава Минобороны России Сергей Шойгу и его американский коллега Ллойд Остин обменялись мнениями о причинах и последствиях ситуации с падением беспилотника MQ-9 в Черном море. Об этом сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.

Телефонные переговоры состоялись по инициативе американской стороны.

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«Основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением беспилотного летательного аппарата США 14 марта в Черном море», — заявили в министерстве.

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В ходе переговоров Шойгу отметил, что причиной случившегося стали действия США по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полетов, которую установили в связи с проведением спецоперации. Также повлияло усиление разведки против России. Полеты американских стратегических беспилотников у побережья Крыма имеют провокационный характер и создают предпосылки для эскалации обстановки в районе Черного моря, отметили в Минобороны.

«Российская Федерация не заинтересована в таком развитии событий, но на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно», — подчеркнули в министерстве.

Крупные ядерные державы должны действовать максимально ответственно, добавили в оборонном ведомстве.