15 марта 2023, 23:03
Шойгу и Остин уделили основное внимание на переговорах ситуации с американским БПЛА
Минобороны: Шойгу и Остин обменялись мнениями по ситуации с американским беспилотником
В ходе переговоров глава Минобороны России Сергей Шойгу и его американский коллега Ллойд Остин обменялись мнениями о причинах и последствиях ситуации с падением беспилотника MQ-9 в Черном море. Об этом сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.
Телефонные переговоры состоялись по инициативе американской стороны.
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«Основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением беспилотного летательного аппарата США 14 марта в Черном море», — заявили в министерстве.
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В ходе переговоров Шойгу отметил, что причиной случившегося стали действия США по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полетов, которую установили в связи с проведением спецоперации. Также повлияло усиление разведки против России. Полеты американских стратегических беспилотников у побережья Крыма имеют провокационный характер и создают предпосылки для эскалации обстановки в районе Черного моря, отметили в Минобороны.
«Российская Федерация не заинтересована в таком развитии событий, но на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно», — подчеркнули в министерстве.
Крупные ядерные державы должны действовать максимально ответственно, добавили в оборонном ведомстве.
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