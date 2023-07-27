Шойгу и Ким Чен Ын побывали на выставке вооружений в Пхеньяне

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын побывали на «Выставке вооружений — 2023» в Пхеньяне. Ким Чен Ын показал Шойгу современные оружие и технику Северной Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.