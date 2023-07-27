27 июля 2023, 07:25
Шойгу и Ким Чен Ын побывали на выставке вооружений в Пхеньяне
ЦТАК: глава Минобороны РФ Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын посетили выставку вооружений
Глава Минобороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын побывали на «Выставке вооружений — 2023» в Пхеньяне. Ким Чен Ын показал Шойгу современные оружие и технику Северной Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Кроме того, российский министр обороны и лидер Северной Кореи обсудили стратегии развития вооружений.После выставки Шойгу и Ким Чен Ын посетили концерт в честь 70-летия окончания Корейской войны. Помимо российской делегации, на мероприятие пригласили китайскую во главе с зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Хунчжуном. Он передал Ким Чен Ыну письмо от председателя КНР Си Цзиньпина по случаю годовщины окончания боевых действий в рамках Корейской войны. В свою очередь, глава Минобороны России вручил лидеру Северной Кореи личное послание от президента РФ Владимира Путина.Российская делегация приехала в КНДР вечером 25 июля по приглашению Ким Чен Ына. Предполагается, что этот визит, приуроченный к юбилейной дате, поможет укрепить двусторонние военные контакты и сотрудничество в целом. Сергей Шойгу уже провел переговоры с коллегой из Северной Кореи Кан Сун Намом.
Северная Корея
Ким Чен Ын
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
КНДР
Реклама
Реклама