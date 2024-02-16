Мир 16 февраля 2024, 19:14 «Сходим с ума в окопах». Бойцы ВСУ попросили о ротации Mundo: бойцы ВСУ попросили провести мобилизацию, чтобы не сойти с ума в окопах Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские военнослужащие заявили, что ВСУ нужна срочная ротация кадров. Они призвали власти провести новую волну мобилизации. Об этом написала газета Mundo.

«Нужно провести новую мобилизацию, чтобы как можно скорее укомплектовать части, потому что, если не будет ротации, мы с ума сойдем в окопах», — заявил сержант 54-й украинской бригады ВСУ.

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По его словам, у украинской армии катастрофически не хватает боеприпасов. Кроме того, чувствуется дефицит подготовленных кадров — инженеров, механиков, топографов, добавил военнослужащий.

Боец выразил надежду, что сменивший Валерия Залужного на посту главкома ВСУ Александр Сырский сможет изменить эту ситуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский продлил на 90 дней до 13 мая военное положение и всеобщую мобилизацию. Законопроект до этого утвердила Верховная рада.