Мир 04 января 2023, 22:44 Шмыгаль озвучил приоритеты властей Украины на 2023 год Премьер Шмыгаль назвал приоритетами Украины энергетику и безопасность YouTube

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Премьер-министра Украины Денис Шмыгаль назвал десять ключевых приоритетов правительства на 2023 год. В их числе оказалась энергетика и создание инфраструктуры безопасности. Заявление главы правительства Украины появилось на официальном сайте президента страны.

«В 2023 году будет активно создаваться инфраструктура безопасности. Это разветвленная сеть современных обустроенных укрытий в пределах пешей доступности. Еще один из ключевых приоритетов — восстановление Украины также в числе приоритетов», — отметил Шмыгаль.

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Среди первоочередных задач правительства премьер назвал обеспечение армии, оборона и сохранность, интеграция Украины в ЕС и НАТО, макрофинансовая стабильность и программы поддержки бизнеса.

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Также Шмыгаль упомянул ветеранскую политику, образование, реформу децентрализации и фондового рынка, а также реформу государственного управления.

В конце 2022 года президент Украины Владимир Зеленский назвал восемь главных задач украинской дипломатии в 2023 году. В их числе не оказалось проведения мирных переговоров с Россией. Но одним из первых пунктов является начало переговоров по вступлению страны в Евросоюз.