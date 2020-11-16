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    16 ноября 2020, 10:37

    Шлем от коронавируса создали в Канаде

    Анастасия Калинина

    Канадский изобретатель Езин Аль-Кайси спроектировал и создал шлем для защиты от коронавируса. Это изобретение закрывает голову, лицо и грудь. Мужчина пользуется этим шлемом ежедневно, когда передвигается по городу на метро, пишет «Би-би-си».

    Шлем называется BioVYZR, он работает от батареек и способен продержаться до 12 часов. На задней части шлема расположен вентилятор. Также имеется фильтр, который очищает воздух.

    Как признался сам изобретатель, к нему часто подходят и спрашивают, где он купил такое приспособление. Выяснилось, что заказать шлем можно на сайте компании Vzyr, сейчас он стоит около 30 тысяч рублей. Более десяти тысяч уже человек подали заявку на покупку.

    Шлем от коронавируса создали в Канаде | Изображение 1
    Источник фото: скриншот с сайта Vzyr

    Сам шлем выглядит довольно громоздким, но зато надежно закрывает самую уязвимую к новой инфекции часть тела. Его длина высота достигает почти 70 сантиметров, что дает простор для движений головы. Весит он чуть более двух килограммов.

    На сайте компании отметили, что в шлеме можно посещать массовые мероприятия и ездить в общественном транспорте, также он идеально подходит для мест, где сложно держать социальную дистанцию.