Шлем Дарта Вейдера продадут за полмиллиона долларов

Головной убор главного злодея космической киносаги «Звездные войны» Дарта Вейдера будет продан на онлайн-аукционе iCollector.

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В аннотации, опубликованной на сайте, сказано, что шлем был изготовлен для фильма «Империя наносит ответный удар», который вышел в 1980 году. Им пользовался актер Дэвид Проуз.

Фильм считается лучшим за всю историю создания саги, и для многих фанатов шлем Вейдера является пределом мечтаний. Владельцы планируют продать его за 250-450 тысяч долларов. Торги состоятся 26 сентября.

Маска и шлем изготовлены из стекловолокна. Внутренняя отделка из поролона несколько изношена. Также отсутствует несколько ремней, которые удерживали шлем на голове актера. Утеряны сенсоры давления, которые ранее располагались по бокам. На нижних краях есть сколы.