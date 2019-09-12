«Шлейф неблагонадежного партнера»: как газовый шантаж Европы обернется для Украины потерей рынка

Украинский «Нафтогаз» намерен потребовать денег у «Газпрома» Подробнее

Эксперт напомнил, что Киев «давно слез с российского газа, так называемой «газовой иглы Москвы». Однако внезапно Украина резко вцепилась в поставки российского топлива и решила прибегнуть к шантажу, который приведет к печальным последствиям. При этом шантаж раньше был односторонним по отношению только к России, сейчас его решили применить и к Европе.

По словам политолога, сейчас такая тактика действительно работает. У Киева получается выторговать что-то. Однако в перспективе вокруг этого проекта против Украины объединятся все — и Европа, и Россия, и Азия. С ней никто не захочет больше работать, причем ни на каких условиях.

Кот считает, что Украине пора начать прагматично смотреть на вещи. Российской же стороне, по его словам, следует в этой ситуации решать задачу, преследуя собственные национальные интересы и национальные интересы партнеров.

«Потому что попытки наклонять Россию, наклонять Европу ничем хорошим не закончатся. Закончатся тем, что тебя просто вышвырнут из этого рынка, и ты больше никогда сюда не вернешься. <…> Плохо только то, что эти люди, может, уйдут, придут, может, и другие, но этот шлейф неблагонадежного партнера закрепится за Украиной навсегда», — заключил Юрий Кот.

11 сентября СМИ сообщили, что полная загрузка Россией «Северного потока — 2» газом после запуска проекта оказалась под угрозой. Причиной тому стало решение Суда ЕС, инициированное Польшей, по отмене расширенного доступа «Газпрома» к газопроводу Opal.