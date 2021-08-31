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    31 августа 2021, 08:35

    Школы начали закрывать в Индии из-за вспышки неизвестной лихорадки

    Андрей Иванов

    В индийском штате Уттар-Прадеш из-за вспышки смертельной вирусной лихорадки начали закрывать школы. Жертвами болезни стали несколько десятков человек. Среди них есть дети. Об этом сообщил телеканал India TV.

    Школы начали закрывать в Индии из-за вспышки неизвестной лихорадки

    Заместитель главного секретаря штата по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад рассказал, что медики все еще изучают природу этой болезни и причину вспышки. По предварительным данным, это может быть лихорадка денге, которую переносят комары.

    Ранее в местном Минздраве сообщили, что у заболевших резко повышается температура, происходит обезвоживание и в крови падает уровень тромбоцитов. Некоторые заразившиеся жаловались на сильную головную боль, ломоту в мышцах, тошноту и увеличение лимфатических узлов. За неделю в штате умерли почти 70 человек. Власти отметили, что из-за ливней и жары Уттар-Прадеш стал идеальным местом для распространения болезней, которые передаются кровососущими насекомыми.

    В июле в Индии от птичьего гриппа умер 11-летний мальчик. Это первая смерть от болезни в стране за всю историю наблюдений.