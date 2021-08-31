Школы начали закрывать в Индии из-за вспышки неизвестной лихорадки

В индийском штате Уттар-Прадеш из-за вспышки смертельной вирусной лихорадки начали закрывать школы. Жертвами болезни стали несколько десятков человек. Среди них есть дети. Об этом сообщил телеканал India TV.

Заместитель главного секретаря штата по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад рассказал, что медики все еще изучают природу этой болезни и причину вспышки. По предварительным данным, это может быть лихорадка денге, которую переносят комары.

Ранее в местном Минздраве сообщили, что у заболевших резко повышается температура, происходит обезвоживание и в крови падает уровень тромбоцитов. Некоторые заразившиеся жаловались на сильную головную боль, ломоту в мышцах, тошноту и увеличение лимфатических узлов. За неделю в штате умерли почти 70 человек. Власти отметили, что из-за ливней и жары Уттар-Прадеш стал идеальным местом для распространения болезней, которые передаются кровососущими насекомыми.

В июле в Индии от птичьего гриппа умер 11-летний мальчик. Это первая смерть от болезни в стране за всю историю наблюдений.