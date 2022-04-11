Школы и детские сады снова заработают в Мелитополе

В находящемся под контролем российских военных украинском городе Мелитополе с 11 апреля вновь начнут работать школы и детские сады. Об этом РИА «Новости» рассказала мэр города Татьяна Данильченко. Она заявила, что власти сделают все, чтобы дети смогли закончить учебный год.

«11 апреля мы открываем школы и детские садики, для того чтобы дети смогли закончить учебный год, закончить программу обучения и, естественно, перейти в следующие классы», — сказала Данильченко.

Она также добавила, что с 4 апреля в городе открылись вузы, техникумы и колледжи. Мелитополь находится под контролем российской армии с 24 февраля.

Данильченко также рассказала, что после начала спецоперации ВС РФ на Украине власти страны умышленно отключили подачу электроснабжения Мелитополя. По ее словам, в Киеве ссылались на то, что российские военные разрушили подстанцию. Мэр заявила, что это ложь.

Также ранее выяснилось, что жители перешедшего под контроль РФ Мелитополя стали активнее использовать рубль.