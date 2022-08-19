Школы без оборудованных укрытий запретили открывать в Киеве

Очные занятия в школах Киева с 1 сентября начнутся лишь в тех школах, которые оборудованы укрытиями. Об этом в Telegram-канале написал мэр города Виталий Кличко.

По его словам, школы, которые не выполнили это требование, продолжат работу в удаленном формате. На настоящий момент в Киеве обследовали 100% учебных заведений и составили акты оценки 67% укрытий.

«Для безопасности детей и учителей в школах и садах города провели мониторинг укрытий и помещений более тысячи учебных заведений — о возможности их использования в качестве простейших укрытий — и составили акты оценки этих помещений», — сообщил Кличко.

С начала нового учебного года в школах Киева откажутся от преподавания русского языка не только в качестве основного урока, но и в рамках факультативных занятий.

Кампания по дерусификации стартовала на Украине в 2015 году, когда власти начали переименовывать станции метро, улицы и сносить советские памятники. В июле также учредили Совет по деколонизации, декоммунизации и дерусификации.