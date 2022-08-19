Школы без оборудованных укрытий запретили открывать в Киеве
Мэр Киева Кличко сообщил о запрете на занятия в школах без оборудованных укрытий
Очные занятия в школах Киева с 1 сентября начнутся лишь в тех школах, которые оборудованы укрытиями. Об этом в Telegram-канале написал мэр города Виталий Кличко.
По его словам, школы, которые не выполнили это требование, продолжат работу в удаленном формате. На настоящий момент в Киеве обследовали 100% учебных заведений и составили акты оценки 67% укрытий.
«Для безопасности детей и учителей в школах и садах города провели мониторинг укрытий и помещений более тысячи учебных заведений — о возможности их использования в качестве простейших укрытий — и составили акты оценки этих помещений», — сообщил Кличко.
С начала нового учебного года в школах Киева откажутся от преподавания русского языка не только в качестве основного урока, но и в рамках факультативных занятий.
Кампания по дерусификации стартовала на Украине в 2015 году, когда власти начали переименовывать станции метро, улицы и сносить советские памятники. В июле также учредили Совет по деколонизации, декоммунизации и дерусификации.