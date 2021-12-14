Школу гольфа для бедняков открыли в Рио-де-Жанейро

В самом бедном районе Рио-де-Жанейро открыли школу гольфа для жителей трущоб. Пройти обучение уже согласились около 100 детей и подростков, написал ОТР.

Тренироваться местным придется на ограниченной территории. Площадка занимает всего 150 квадратных метров, хотя стандартное игровое поле в несколько раз больше. Вместо лунок детям поставили ведра, в которые и требуется забросить мяч.

Оборудовать площадку для бедных детей решили местные благотворительные организации. Программа направлена на то, чтобы увести детей с улиц и занять их чем-то полезным.