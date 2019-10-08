Школьный автобус сорвался с обрыва на Шри-Ланке

По данным издания, автобус съехал с дороги и сорвался с обрыва около небольшого города Дикоя приблизительно в 15:00 (12:30 по московскому времени). Прежде чем удариться о землю и повалиться на бок, он пролетел вниз более шести метров.

Автобус перевозил учеников международной школы. По данным полиции, среди пострадавших дети от шести до 15 лет, а также четверо взрослых. Все пострадавших доставили в больницу. После проведения медицинского осмотра, врачи приняли решение продолжить лечение 20 школьников. Кроме того, медики госпитализировали водителя автобуса — он получил легкие ранения. Всех остальных после оказания необходимой помощи отпустили по домам.

По версии полиции автобус сорвался с обрыва из-за того, что попытался уступить дорогу фургону. Сейчас правоохранительные органы выясняют все детали случившегося.