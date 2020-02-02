Школьные переживания. Британским дипломатам посоветовали садиться подальше от европейских

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб направил британским дипломатам рекомендацию садиться отдельно от европейских коллег на международных мероприятиях. Его совет сравнили с поведением в начальной школе.

Рааб направил британским дипломатам по всему миру рекомендацию занимать отдельное от представителей Европы место на мероприятиях. Министр хотел бы, что Великобритания создала имидж «уверенной независимой страны», которая не стремится «искать остаточного влияния» с бывшими континентальными союзниками. Послание Рааба цитирует газета Sunday Times.

В той же телеграмме глава МИД заявил, что следование законам ЕС «уничтожает суть Brexit». Рааб пообещал, что обе стороны будут вести жесткие переговоры.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар посчитал поведение Рааба мелочным.

«Это что-то вроде, когда ты школе беспокоишься о том, кто сидит рядом с тобой в классе, — сказал ирландский лидер, его слова приводит сайт Daily Mail.

Он добавил, что на большинстве международных мероприятий есть протокол и прописано, кто и где сидит. Более того, чаще всего участников рассаживают в алфавитном порядке. Варадкар добавил, что каждый должен работать со всеми.

Великобритания покинула Европейский союз 31 января 2020 года в 23:00 по Лондону. 1 февраля начался 11-месячный переходный период.