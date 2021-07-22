Школьную команду на Украине назвали в честь Гитлера

В украинском Новомиргороде в соревнованиях по уличному баскетболу на праздновании дня города принимала участие детская команда под названием «Гитлеровцы». Об этом на своей странице в Facebook рассказал уроженец города, экс-замглавы Госсельхозинспекции Украины Игорь Немировский.

Мужчина решил, что ослышался, когда впервые услышал название команды. Подтвердили услышанное дети из соседней команды.

«Неужели организаторов этих соревнований при принятии заявок, зачитывании команд на всю площадь в громкоговоритель, ничего не смутило? Представители горсовета, которые там присутствуют, будут вручать грамоты и призы команде „Гитлеровцы“?! Полиция на площади тоже присутствовала. Но самое страшное, что полная площадь людей и никого это не смущает», — возмутился Немировский в своем посте.

Глава Новомиргорода Игорь Забажан через два дня на своей странице в Facebook объяснил сложившуюся ситуацию. Организаторы состязаний, по его словам, оперативно отреагировали на факт нарушения законодательства Украины, вызвали полицейских, и провели разъяснительную работу со школьниками. Дети изменили название своей команды и вернулись к мероприятию.

Забажан сообщил, что в ходе рассмотрения ситуации выяснилось, что несколько старшеклассников увлекаются компьютерными играми, в которых присутствует нацистская символика. Поэтому, по словам главы города, дети не увидели в таком названии команды ничего неприличного, а хотели «произвести впечатление».

Теперь в Новомиргороде планируют провести образовательные мероприятия для детей, чтобы «напомнить причины, по которым на Украине запрещена нацистская символика». Также власти официально обратятся к киберполиции с пропагандой нацизма в доступных детям играх, заключил Забажан.