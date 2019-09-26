Школьного психолога из США арестовали за секс с учеником в классе

Власти считают, что 35-летняя Кристен Линн Бойл использовала свое профессиональное положение и навыки, чтобы войти в доверие к мальчику и использовать его.

Интимная связь с подростком произошла в апреле прошлого года. Расследование проводили на протяжении полутора лет. Сейчас женщине предъявили обвинение, она находится под арестом.