  • Школьного психолога из США арестовали за секс с учеником в классе

    26 сентября 2019, 11:53

    Ольга Чеснокова

    Школьного психолога в США арестовали за секс с подростком-учеником в классе. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на The Sun.

    Власти считают, что 35-летняя Кристен Линн Бойл использовала свое профессиональное положение и навыки, чтобы войти в доверие к мальчику и использовать его.

    Интимная связь с подростком произошла в апреле прошлого года. Расследование проводили на протяжении полутора лет. Сейчас женщине предъявили обвинение, она находится под арестом.