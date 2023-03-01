Мир 01 марта 2023, 15:12 Школьного преподавателя ранили ножом в Японии

Читать 360tv в

В Японии в одной из школ произошло нападение на учителя, передает ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Нападение произошло в одном из учебных заведений в городе Тода (префектура Сайтама). Неизвестный проник в здание школы и ранил ножом 60-летнего учителя. Пострадавшего доставили в больницу, а учеников эвакуировали. Правоохранители выясняют мотивы, которыми руководствовался нападавший.