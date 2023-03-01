01 марта 2023, 15:12
Школьного преподавателя ранили ножом в Японии
В Японии в одной из школ произошло нападение на учителя, передает ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.
Нападение произошло в одном из учебных заведений в городе Тода (префектура Сайтама). Неизвестный проник в здание школы и ранил ножом 60-летнего учителя. Пострадавшего доставили в больницу, а учеников эвакуировали. Правоохранители выясняют мотивы, которыми руководствовался нападавший.
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