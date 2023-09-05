Мир 05 сентября 2023, 02:51 Школьницы в «советских» фартуках вызвали скандал на Украине «Мрия»: школьницы в белых фартуках вызвали негодование украинских властей РИА «Новости»

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Школьницы, одетые в белые кружевные фартуки «советского образца», стали причиной скандала в украинском городе Черновцы. Местные власти потребовали от девочек сменить форму, об этом написал Telegram-канал «Мрия».

«Декоммунизаторы нашли себе новую жертву: это школьницы в кружевных фартуках „советского образца“. В центральном парке Черновцов заметили девушек в школьной форме времен СССР, и это сразу вызвало скандал», — говорится в сообщении.

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Девочек заметила местная чиновница и потребовала сменить фартуки на вышиванки. К ней присоединились прохожие, которые пригрозили заявить в полицию и предъявить обвинениям родителям школьниц.

Однако, по мнению юристов, в законе нет статьи, запрещающей кружевной фартук и белый бант. Никаким документом не регламентировано, в какой форме школьник должен приходить на уроки.