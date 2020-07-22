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    22 июля 2020, 08:24

    Школьницу из США оставили за решеткой. Ее посадили за невыполненные уроки и ссоры с мамой

    Александра Ломейко

    Американку, которую осудили за несделанное домашнее задание, оставили за решеткой. Судья решил, что заключение пойдет ей на пользу. На самом деле девушку задержали из-за многократных ссор с матерью.
    Школьницу из США оставили за решеткой. Ее посадили за невыполненные уроки и ссоры с мамой

    Решение о судьбе 15-летней Грейс принял окружной суд Окленда, штат Мичиган, сообщила газета The New York Times. О досрочном освобождении подростка ходатайствовал адвокат, но слушания завершились не в пользу юной американки.

    «Думаю, ты именно там, где и должна быть», — подчеркнула судья Мэри Эллен Бреннан. По ее мнению, нахождение в учреждении для несовершеннолетних пойдет Грейс только на пользу.

    Судья подчеркнула, что полицейские трижды приезжали из-за ссор, которые происходили между школьницей и ее матерью. Бреннан обратила внимание на тот факт, что задержали Грейс не за отсутствие домашней работы.

    «Она была задержана, поскольку представляет угрозу для матери», — сказала судья.

    Историю Грейс рассказали в независимой организации журналистских расследований ProPublica Illinois. В 2019 году ее обвинили в нападении и краже. На свободе девушка находилась на испытательном сроке.

    В комплекс для несовершеннолетних нарушителей американку отправили в середине мая. Утверждалось, что основанием для этого стали несделанные уроки. Якобы в суде сочли это невыполнением условий испытательного срока.

    У Грейс диагностировали синдром дефицита внимания. Онлайн-занятия, на которые перешли школы в условиях распространения коронавируса, давались ей трудно.

    Новости SMI.FM