Школьницу из США оставили за решеткой. Ее посадили за невыполненные уроки и ссоры с мамой

Американку, которую осудили за несделанное домашнее задание, оставили за решеткой. Судья решил, что заключение пойдет ей на пользу. На самом деле девушку задержали из-за многократных ссор с матерью.

Решение о судьбе 15-летней Грейс принял окружной суд Окленда, штат Мичиган, сообщила газета The New York Times. О досрочном освобождении подростка ходатайствовал адвокат, но слушания завершились не в пользу юной американки.

«Думаю, ты именно там, где и должна быть», — подчеркнула судья Мэри Эллен Бреннан. По ее мнению, нахождение в учреждении для несовершеннолетних пойдет Грейс только на пользу.

Судья подчеркнула, что полицейские трижды приезжали из-за ссор, которые происходили между школьницей и ее матерью. Бреннан обратила внимание на тот факт, что задержали Грейс не за отсутствие домашней работы.

«Она была задержана, поскольку представляет угрозу для матери», — сказала судья.

Историю Грейс рассказали в независимой организации журналистских расследований ProPublica Illinois. В 2019 году ее обвинили в нападении и краже. На свободе девушка находилась на испытательном сроке.

В комплекс для несовершеннолетних нарушителей американку отправили в середине мая. Утверждалось, что основанием для этого стали несделанные уроки. Якобы в суде сочли это невыполнением условий испытательного срока.

У Грейс диагностировали синдром дефицита внимания. Онлайн-занятия, на которые перешли школы в условиях распространения коронавируса, давались ей трудно.