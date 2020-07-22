Школьницу из США оставили за решеткой. Ее посадили за невыполненные уроки и ссоры с мамой
Решение о судьбе 15-летней Грейс принял окружной суд Окленда, штат Мичиган, сообщила газета The New York Times. О досрочном освобождении подростка ходатайствовал адвокат, но слушания завершились не в пользу юной американки.
«Думаю, ты именно там, где и должна быть», — подчеркнула судья Мэри Эллен Бреннан. По ее мнению, нахождение в учреждении для несовершеннолетних пойдет Грейс только на пользу.
Судья подчеркнула, что полицейские трижды приезжали из-за ссор, которые происходили между школьницей и ее матерью. Бреннан обратила внимание на тот факт, что задержали Грейс не за отсутствие домашней работы.
«Она была задержана, поскольку представляет угрозу для матери», — сказала судья.
Историю Грейс рассказали в независимой организации журналистских расследований ProPublica Illinois. В 2019 году ее обвинили в нападении и краже. На свободе девушка находилась на испытательном сроке.
В комплекс для несовершеннолетних нарушителей американку отправили в середине мая. Утверждалось, что основанием для этого стали несделанные уроки. Якобы в суде сочли это невыполнением условий испытательного срока.
У Грейс диагностировали синдром дефицита внимания. Онлайн-занятия, на которые перешли школы в условиях распространения коронавируса, давались ей трудно.