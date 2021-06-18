Школьницу будут судить за терроризм за видео-урок по созданию бомбы

15-летняя школьница в Великобритании предстанет перед судом по обвинению в терроризме после того, как ее поймали на записи ролика по изготовлению бомбы и «инструкций о том, как сделать самодельное оружие с помощью 3D-принтера», — сообщил суд.

Как пишет Daily Mail, 15-летний подросток, личность которого не разглашается из-за возраста, появился в Вестминстерском мировом суде в четверг по видеосвязи.

Ей вменяется пять пунктов обвинения в хранении информации, которая может быть полезной для лица, совершающего или готовящего террористический акт.

Обвинения касаются видеозаписи изготовления бомбы, а также цифровых документов с названиями: «Справочник по самодельным боеприпасам», «Практическое самодельное огнестрельное оружие», «Самодельные кухонные взрывчатые вещества с удобрениями» и «Изготовление пластиковых взрывчатых веществ из отбеливателя».

Девушка из Дербишира отвергает все обвинения. Как пишут журналисты, на онлайн-заседании она появилась в сером свитере и потягивала из кружки напиток.