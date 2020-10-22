Школьница прикинулась одержимой, чтобы избежать экзамена
Однако, как сообщило издание Unilad, Хадидже не повезло, учителя заранее подготовились к повторению подобных попыток. Девочка пришла в класс и начала биться головой о стол, выкрикивая, что бога нет, а шайтан — самый лучший. Ее одноклассники очень испугались, и позвали на помощь учителя.
Он отвел девочку в молитвенное помещение, в которое также пригласил трех мужчин с палками. Она начали читать вслух Коран, периодически ударяя притворщицу палками.
После четвертого удара Хадиджа повинилась, и призналась, что никакого демона нет. Однако ей «не поверили». Хадидже пришлось рассказать о своем хитром плане и в доказательство вменяемости прочитать Коран.
Учитель изрядно повеселился, и отправил ее сдавать экзамен несмотря на просьбы побитой школьницы отправить ее домой. Хадиджа набрала 41% правильных ответов. Ей пришлось признаться родителям в своей проделке.