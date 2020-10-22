Школьница прикинулась одержимой, чтобы избежать экзамена

Школьница из Восточной Африки по имени Хадиджа рассказал в Tiktok, что захотела избежать экзамена, и, по примеру ученицы из другого класса, решила прикинуться одержимой демонами. Педагоги отпустили ее домой, и девочка решила, что ей тоже повезет.

Однако, как сообщило издание Unilad, Хадидже не повезло, учителя заранее подготовились к повторению подобных попыток. Девочка пришла в класс и начала биться головой о стол, выкрикивая, что бога нет, а шайтан — самый лучший. Ее одноклассники очень испугались, и позвали на помощь учителя.

Он отвел девочку в молитвенное помещение, в которое также пригласил трех мужчин с палками. Она начали читать вслух Коран, периодически ударяя притворщицу палками.

После четвертого удара Хадиджа повинилась, и призналась, что никакого демона нет. Однако ей «не поверили». Хадидже пришлось рассказать о своем хитром плане и в доказательство вменяемости прочитать Коран.

Учитель изрядно повеселился, и отправил ее сдавать экзамен несмотря на просьбы побитой школьницы отправить ее домой. Хадиджа набрала 41% правильных ответов. Ей пришлось признаться родителям в своей проделке.