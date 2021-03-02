Школьница погибла после катания на зимней горке в США

В штате Огайо (США) катание на санях закончилось для двух девушек плачевно. Одна погибла, другую частично парализовало. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, девушки пострадали на одном и том же холме с разницей в один день. В первом случае 14-летняя школьница при спуске получила тяжелые травмы и скончалась после госпитализации. Во втором случае 17-летняя девушка сломала ребра и спину. Ее частично парализовало.

«Если ты спустишься вниз, это будет одна из самых забавных поездок в мире, но если что-то пойдет не так, это может очень быстро испортиться», — заметил отец пострадавшей.