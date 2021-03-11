Школьница из Нижнего Новгорода получила письмо из Великобритании от принца Уильяма

Школьница из России Мария Неклюдова захотела получить образование за границей. Такое желание в ней проснулось после того, как ей пришло письмо от британского принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон. Об этом сообщило РИА ФАН.

Ученица из Нижнего Новгорода поделилась планами на будущее. Она с детства увлекается историей и традициями королевской семьи Великобритании. Тем не менее 17-летняя Неклюдова не думает пока получать профессию, напрямую связанную с изучением иностранных языков.

«Я иду в профессию, не связанную с английским языком, но в будущем я бы, возможно, хотела обучаться за границей», — рассказала школьница.

Неклюдова получила официальный конверт с фотографией супругов и письмом с наилучшими пожеланиями. Он пришел из Кенсингтонского дворца, где живут герцог и герцогиня Кембриджские. Девушка отправляла в Лондон рождественскую открытку, которую адресовала сразу нескольким монархам, среди которых была и Елизавета II.

Россиянка однажды ездила в Великобританию. Тогда она и узнала, что в ответ на рождественскую открытку в Букингемский дворец можно получить ответное поздравление. Учащаяся написала письмо в декабре, ответ пришел накануне 8 Марта.