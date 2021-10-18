Школьница из Луганска попросила Зеленского закрыть сайт «Миротворец»

Шестиклассница Фаина Савенкова из ЛНР, включенная в базу сайта «Миротворец» за призыв защищать детей Донбасса, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Девочка попросила его закрыть этот сайт и остановить войну, сообщило РИА «Новости».

«Я хочу обратиться к президенту Украины, чтобы этот сайт закрыли и поскорее остановили войну», — заявила Фаина.

Девочка сказала, что хочет, чтобы войны не было никогда и нигде. Она отметила, что многим людям так же неприятно, как и ей, что их личные данные где-то размещают. По ее мнению, это может угрожать их жизни.

Школьница призналась, что не понимает причин занесения ее в базу «Миротворца». Она сказала, что ей было немного страшно, но больше было неприятно.

«Когда я читала сам сайт, я даже не поняла за что меня разместили. Потому что я писатель, драматург, фантаст… Даже не понимаю сама», — сказала Савенкова.

Фаина Савенкова является самым юным членом Союза писателей ЛНР. Чаще всего она пишет о животных. В 2019 году ее пьеса «Ежик надежды» получила специальный приз всероссийского конкурса детской драматургии Asyl.

Школьница ранее записала обращение к членам Совбеза ООН. Савенкова призвала организацию не забывать о детях Донбасса, которые имеют право на мирную жизнь. За это девочку включили в базу «Миротворца» как представляющую угрозу нацбезопасности Украины. В штаб-квартире ООН в связи с этим призвали не использовать детей и жителей Донбасса, пострадавших от конфликта, в политических целях.

Накануне стало известно о временном прекращении работы миссии ОБСЕ в Донбассе.