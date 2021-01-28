Школьница из Китая сделала 100 пластических операций за три года

В Китае 16-летняя девушка так хотела достичь внешности своей мечты, что всего за три года перенесла порядка 100 пластических операций. Изменить себя школьница решила в том числе из-за травли одноклассников.

Чжоу Чуна стала постоянной клиенткой пластических хирургов с 13 лет, рассказал портал Oddity Central. Все началось с недовольства юной китаянки самой собой. Масла в огонь подлили и учившиеся с ней подростки. В итоге школьница решила, что у нее слишком маленькие глаза и непропорционально большой нос.

Девушка уже перенесла ринопластику, сделала липосакцию и закачала в губы филлеры. У нее увеличены разрез глаз и размер груди.

Прихоть Чжоу Чуны стоила ее родителям 620 тысячи долларов (почти 59 миллионов рублей). Семье особого выбора девушка не предоставила, пригрозив бросить школу и найти способ оплатить операции, если ее не поддержат.

Похожая на куклу китаянка немного реже обращалась к пластическим хирургам во время пандемии коронавируса. За последний год число процедур, которые она прошла, оказалось в пределах 20. Останавливаться на достигнутом Чжоу Чуна не собирается.

«Я никогда не останусь довольна своей внешностью. Мне всегда кажется, что после следующей пластической операции я буду выглядеть только лучше. Кто-то однажды спросил меня, жалею ли я о своих пластических операциях. Единственное, о чем я сожалею, — что не начала их раньше», — подчеркнула девушка.