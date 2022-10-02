Школьниц из США лишили раздевалки после отказа пустить туда трансгендера | 360°

Мир 02 октября 2022, 21:45 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Школьниц из США лишили раздевалки после отказа пустить туда трансгендера В школе США закрыли женскую раздевалку после отказа учениц переодеваться с трансгендером Wikimedia

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Старшая школа города Рандольф в штате Висконсин закрыла женскую раздевалку волейбольной команды после отказа учениц переодеваться в присутствии трансгендерной девочки. В беседе с изданием WCAX юные спортсменки пояснили, что слышали от новой участницы недвусмысленные намеки, поэтому они попросили выделить для нее отдельное помещение.

Ученица школы Блей Аллен подчеркнула, что многим в команде неприятно переодеваться на глазах человека, который биологически считается мужчиной. Спортсменка пояснила, что не против транс-учеников в школах, которые посещают женский туалет, где предусмотрены кабинки. В раздевалке открытое пространство, поэтому многие девушки чувствуют дискомфорт.

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«Я не хочу, чтобы биологический мужчина переодевался вместе со мной. Есть биологические мальчики, которые ходят в туалет для девочек, но никогда не ходят в раздевалку», — пояснила она.

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Закон штата Вермонт предусматривает, что все ученики школы могут заниматься спортом и пользоваться раздевалкой в соответствии с тем полом, к которому себя относят.

Руководство учебного заведения на жалобы учеников отметило, что в школе достаточно места, где ученики могут переодеваться в уединении, где им никто не помешает.

«Они хотят, чтобы все 10 девушек, которые чувствуют себя некомфортно, поделили между собой кабинки в туалете, чтобы переодеться, вместо того, чтобы выделить отдельное помещение одному человеку», — отметила Аллен.

В ответ представители школы заявили, что начали расследование по жалобе трансгендерной ученицы, которая рассказала про травлю. На время проверки женская раздевалка в учебном заведении работать не будет.

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