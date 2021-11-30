«Школьнику известно». Лавров заявил об истерии Запада по отношению к России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об истерии, нагнетаемой западными странами по отношению к вполне суверенным действиям России. Также он подчеркнул, что Западу не сохранить гегемонию в многополярном мире.

США окружили Россию военными базами и постоянно нагнетают истерию у российских границ — так заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС. По его словам, Россию постоянно обвиняют в учениях, проводимых на ее суверенной территории, причем страны, которые стягивают к ее границам все новые войска.

«Это уже, наверное, факты, которые любому школьнику известны», — подчеркнул министр.

Он обратил внимание на то, что Западу не сохранить свою гегемонию. Эти попытки, по мнению Лаврова, противоречат объективному ходу истории. Такие мировые центры, как Китай, Индия, Бразилия, формируют многополярный мир с несколькими точками в том числе и политического влияния. Лавров подчеркнул, что Россия готова искать компромиссы и не раз это доказывала, а вот США и их союзники внедряют конфронтационные меры в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Впрочем, у Москвы хватает и лояльных партнеров, включая крупные евразийские организации — ШОС, БРИКС, добавил глава МИД.

До этого Лавров назвал неприличным вопрос журналиста из Швеции о том, собирается ли Москва делать какие-то шаги для улучшения связей с западными демократиями. Он отметил, что задавать подобные вопросы требовательным тоном значит подрывать все основы международных отношений.