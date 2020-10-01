Школьников в Челябинской области отправили на карантин
Власти города Снежинск в Челябинской области отправили школьников на карантин. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу города.
Решение отправить учеников на дистанционное обучение на две недели связано с коронавирусом и ОРВИ.
«Решение было принято 1 октября вечером. Карантин и дистанционное образование в школах города вводятся с 5 по 18 октября», — рассказала начальник отдела информационной и контрольной работы администрации Снежинского городского округа Наталья Кузьмина.
Кроме того, в городе действует запрет на проведение массовых мероприятий.