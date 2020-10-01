Школьников в Челябинской области отправили на карантин

Решение отправить учеников на дистанционное обучение на две недели связано с коронавирусом и ОРВИ.

«Решение было принято 1 октября вечером. Карантин и дистанционное образование в школах города вводятся с 5 по 18 октября», — рассказала начальник отдела информационной и контрольной работы администрации Снежинского городского округа Наталья Кузьмина.

Кроме того, в городе действует запрет на проведение массовых мероприятий.