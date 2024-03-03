Мир 03 марта 2024, 19:21 Школьников на Тайване отправят в отпуск на фоне роста самоубийств Тайваньские школы введут для учеников отпуска на фоне всплеска суицидов Nicolas Datiche / Global Look Press

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Средние школы Тайваня с марта планируют предлагать учащимся отпуска по охране психического здоровья для решения психологических проблем. Об этом сообщило издание Focus Taiwan.

По данным Минобрнауки Тайваня, проведение дней психического здоровья может помочь учащимся лучше осознавать свое состояние на фоне выгорания в школе. Запуск таких отпусков заинтересовал уже более 40 учебных заведений страны.

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В ведомстве отметили, новую меру могут официально внедрить со следующего учебного года во всех средних школах и профессионально-технических училищах.

По данным издания The Guardian, в период с 2014 по 2022 год уровень самоубийств среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет вырос более чем в два раза. Минздрав Тайваня сообщал, что число суицидов в стране достигло трехлетнего пика — 3787 случаев за 2022 год.