Школьники в США избили сверстника за кепку в поддержку Трампа

Поддержка президента Дональда Трампа на выборах 2020 года обернулась синяками и травмами для 14-летнего американского школьника Тайлера Гриффина. Его избили за кепку с агитацией.

Как сообщило издание The Daily Mail со ссылкой на школьного духовника округа Гамильтон (штат Флорида) Рекса Л. Митчелла, инцидент произошел еще 21 ноября. На подростка напали прямо в школьном автобусе пятеро его однокашников.

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«По предварительным данным, ссора произошла из-за того, что один из школьников был в кепке в поддержку президента Трампа», — приводит издание слова заявления Митчелла. По данным суперинтенданта, все началось со словесной перепалки между двумя школьниками, к которой присоединились еще четыре подростка — они поддержали того, кто был недоволен этой кепкой.

Мать Тайлера — Мелисса Гриффин — уверена, что дело было не в кепке. Она считает, что на ее сына напали из-за расовой ненависти. Тайлер — белый, а избившие его школьники — афроамериканцы. Женщина организовала в интернете сбор средств в поддержку своего ребенка. Деньги Гриффины планируют потратить на новый ноутбук, который необходим для домашнего обучения. Дело в том, что после нападения Тайлер боится ходить в школу.