Школьники Пекина перейдут на онлайн-обучение с 23 января

Чиновник пояснил, что ограничительные меры будут действовать до конца семестра.

«С 23 января учащимся средних школ по всему городу не надо приходить в учебные заведения. Все занятия будут переведены в онлайн», — заявил он. Также он объявил о прекращении работы детских садов и внешкольных образовательных учреждений.

По официальным данным, в Пекине насчитывается 40 зараженных коронавирусом, а также несколько бессимптомных носителей. За последние сутки выявили семь случаев заражения, большая часть из которых пришлась на район Дасин. Там находится международный аэропорт.

Жителям района запретили выезжать за пределы города. Там закрыли все торговые центры. Власти объявили о массовом тестировании всех, кто приехал в Пекин из-за границы или других регионов Китая после 10 декабря 2020 года.

Также в городе выявили два случая заражения «британским» штаммом коронавируса. Заместитель главы Центра по контролю и профилактике заболеваний Пан Синхо заявил, что первоначальный носитель возбудителя прибыл в страну из-за рубежа.