Школьники научились подделывать тесты на COVID-19, чтобы не ходить на занятия

В TikTok распространились видео с хештегом #fakecovidtest. На них британские подростки используют подручные средства, чтобы обмануть экспресс-тест на коронавирус и не ходить на занятия. Ролики набрали уже более 6,5 миллиона просмотров, сообщило издание Inews.co.uk.

Школьники экспериментируют с кислотностью среды, макая тест в кока-колу, уксус, лимонный сок, лосьон для бритья, дезодорант, дезинфицирующее средство для рук лекарство от кашля и другие субстанции. В итоге тест показывает положительный результат.

«Мы уверены, что речь идет об очень небольшом числе учеников и что в основном тесты используются правильно», — сказал изданию секретарь Ассоциации руководителей школ и колледжей Джефф Бартон.

При этом организация призвала родителей следить за своими чадами, а ученикам, интересующимся химическими реакциями, «лучше всего узнать о них на уроках химии в школе», добавил Бартон.

Тесты, подделанные с помощью советов в TikTok, использовались в реальности. Например, одна ученица провернула такую аферу, из-за чего на карантин отправили минимум 10 ее друзей, рассказал сайту отец одного из-подростков.

До 375 тысяч британских школьников находятся дома из-за контактов с инфицированным учеником. В стране действует правило, по которому из-за каждого положительного теста на 10-дневную самоизоляцию отправляют около 20 школьников.