Мир 10 мая 2023, 05:39 Школьники изнасиловали шестилетнюю девочку в США NYT: школьники изнасиловали шестилетнюю девочку в Техасе и сняли это на видео Pxhere

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Шестилетнюю девочку, которая учится в первом классе, мальчики заставили вступить в интимную связь на глазах у других учеников. Один из ребят записал произошедшее на школьный iPad. Все произошло в начальной школе Плейнвью Саут в Техасе (США), сообщило издание The New York Times.

Надругательства произошли 19 апреля, однако о случившемся стало известно только после того, как один из родителей распространил информацию в соцсетях. Старшая двоюродная сестра подвергшейся насилью девочки сказала, что заметила изменения в поведении ребенка.

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«Она переживала, она говорила: „У меня болит живот“», — рассказала сестра пострадавшей.

После расспросов девочка призналась, что во время обеда в школе перед ней разделся мальчик. Позже девочка рассказала, что неделей ранее ее затащили под парту и заставили вступить в интимную связь с одним из учеников. Другой школьник записал происходящее на iPad.

Ученики смотрели снятое видео через день после произошедшего, пока учитель не забрал планшет. Один из школьников заблокировал девайс. Предположительно, тогда преподаватель понял в чем дело. Устройство отправили в IT-отдел для разблокировки.

На кадрах видно, как девочка сопротивляется и пытается высвободиться.

Около 200 возмущенных произошедшим родителей протестовали у административных офисов Независимого школьного округа Плейнвью. Округ впервые признал факт нападения через неделю после общественного протеста.

Родители детей шокированы реакцией сотрудников школьной администрации и требуют уволить их.

В марте в Кемерове правоохранители задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании девочки-подростка. Мужчина дал признательные показания.