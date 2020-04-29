Школьники из России рассказали о злоключениях в США

Российские школьники, которые возвращаются на родину из Соединенных Штатов из-за ситуации с коронавирусом, рассказали о злоключениях, через которые им пришлось пройти в США.

Как рассказал РИА «Новости» старшеклассник Артем, он находился на обучении в штате Иллинойс. Школьник жил у принимающей семьи.

«Мое агентство в начале апреля сообщило, что больше не несет ответственность за меня. Теперь сам за себя, сказали», — приводит агентство слова Артема.

По словам старшеклассника, женщина из семьи, где он жил, была сотрудница скорой. Она контактировала с зараженными коронавирусной инфекцией и ушла на карантин. В итоге Артему пришлось срочно съезжать. Российского школьника приняли родные этой семьи.

По словам другой школьницы — Ирины, — агентство, организовывавшее ее учебу, только неделю назад поинтересовалось, не хочет ли она вернуться в Россию.

«Они мне написали, что я должна сообщить своему посольству, хочу ли я уехать», — рассказала Ирина. При этом никаких новостей о коронавирусе ей не предоставляли. Написать в посольство ей предложили только в конце апреля.

Самолет с россиянами вылетел из аэропорта JFK в Нью-Йорке. В Москву борт привезет порядка 320 человек — это жители 13 российских регионов. Среди пассажиров рейса 19 школьников, которые учились в Штатах по особым образовательным программам.