Школьники и учителя в Узбекистане начнут изучать русский язык
Программа создана при поддержке Минпросвещения России, Министерства образования Узбекистана и Фонда Алишера Усманова. Когда-то миллиардер окончил в Узбекистане русскоязычную школу, сообщает «Политика сегодня». А теперь выделил на реализацию программы пять миллионов долларов.
«Наша цель — чтобы выпускник каждой школы владел как государственным, так и русским языком», — заявил министр образования Узбекистана Шерзод Шерматов.
Местные жители с восторгом приняли инициативу. Россиянка, живущая в республике вместе с семьей, рассказала агентству, что в Узбекистане действительно необходимо повышать уровень русского языка. По ее словам, даже в русскоязычных школах не всегда этот предмет преподают правильно.
В ближайшее время около 32 специалистов прилетят в республику, чтобы заняться повышением квалификации и переподготовкой местных учителей, преподающих на русском.
Кроме того, замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко анонсировал открытие в Узбекистане филиала Российского педагогического университета имени Герцена. Уже с 2021 года начнется набор на бакалавриат.
В прошлом году Узбекистан стал страной года по версии The Economist. Причиной такого решения стали позитивные изменения, которые происходят в стране после реформ президента Шавката Мирзиеева в 2018 году.