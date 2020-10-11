Школьники и учителя в Узбекистане начнут изучать русский язык

Теперь в Узбекистане русский язык будут преподавать не только в русскоязычных школах, но и в узбекоязычных учебных заведениях. На днях между Россией и Узбекистаном было подписано соглашение, которое позволяет расширить преподавание русского языка в регионе. Программа рассчитана на 10 лет.

Программа создана при поддержке Минпросвещения России, Министерства образования Узбекистана и Фонда Алишера Усманова. Когда-то миллиардер окончил в Узбекистане русскоязычную школу, сообщает «Политика сегодня». А теперь выделил на реализацию программы пять миллионов долларов.

«Наша цель — чтобы выпускник каждой школы владел как государственным, так и русским языком», — заявил министр образования Узбекистана Шерзод Шерматов.

Местные жители с восторгом приняли инициативу. Россиянка, живущая в республике вместе с семьей, рассказала агентству, что в Узбекистане действительно необходимо повышать уровень русского языка. По ее словам, даже в русскоязычных школах не всегда этот предмет преподают правильно.

В ближайшее время около 32 специалистов прилетят в республику, чтобы заняться повышением квалификации и переподготовкой местных учителей, преподающих на русском.

Кроме того, замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко анонсировал открытие в Узбекистане филиала Российского педагогического университета имени Герцена. Уже с 2021 года начнется набор на бакалавриат.

В прошлом году Узбекистан стал страной года по версии The Economist. Причиной такого решения стали позитивные изменения, которые происходят в стране после реформ президента Шавката Мирзиеева в 2018 году.