Школьники Алматы пришли на занятия в юбках после самоубийства восьмиклассника

Учащиеся «Назарбаев интеллектуальной школы» (НИШ) в Алматы пришли в учебное заведение в юбках в знак протеста после самоубийства старшеклассника. Об этом сообщил интернет-журнал «Власть».

По данным издания, ученик восьмого класса совершил суицид после разговора со школьным психологом. Его отправили к специалисту после того, как подросток пришел в учебное заведение в юбке на мероприятие, посвященное серии книг о Гарри Поттере.

В НИШ подтвердили, что с учеником произошел несчастный случай во внеурочное время. Представитель учебного заведения Жанар Адамбаева заявила, что информация о том, что ученик был в юбке, не соответствует действительности.

«Это было после обеда, в три часа. Откуда вообще взяли эту юбку? Везде эту юбку мусолят. Вообще, он не был в юбке. Что за разговоры?» — привело ее слова издание Tengrinews.

В социальных сетях появилась информация, что ученика якобы отвели к школьному психологу силой. Когда за него вступились одноклассники, им пригрозили отчислением за поддержку «грешника». В результате школьники устроили акцию протеста под лозунгом «У одежды нет гендера». Несколько учеников пришли на учебу в юбках. Фотографии из учебного заведения появились в социальных сетях.

Факт самоубийства подростка подтвердили в полиции. В ведомстве пояснили, что завели уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».