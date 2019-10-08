Школьникам Украины разрешили учиться на русском языке

Елена Буйневич рассказала, что обучаться на языке национальных меньшинств будут лишь ученики начальных классов, то есть с первого по четвертый классы. В свою очередь, учащиеся средних классов, с пятого по девятый, могут учиться на языках коренных народов, хотя точного определения данного понятия законы пока не дают.

По словам Буйневич, старшие классы будут образовываться исключительно на украинском языке.